﻿ الجيش الصحراوي يشن هجمات ضد جنود الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد والمحبس

شن جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة مركزة استهدف من خلالها تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات أوسرد والمحبس، حسب البيان العسكري رقم 288 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأبرز البيان العسكري الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، اليوم الخميس، أن وحدات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شددت قصفها على جنود الاحتلال بمنطقة كلب النص قطاع أوسرد، وتم تحطيم بطارية مدفعية وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من قاعدة العدو المستهدفة.

وأضاف البيان، أن وحدات متقدمة من الجيش، ركزت قصفها على منطقة أكرارة العطاسة بقطاع المحبس، حيث تم قصف نقطة انذار وتدمير رادار القاعدة المستهدفة، كما استهدفت مفارز أخرى تنخندقات الاحتلال المغربي بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.

وتواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجماتها على جنود الاحتلال على طول جدار الذل والعار، يضيف البيان.