منتخب الجزائر للمحليين يهزم سوريا وديًا

تغلّب المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين، مساء هذا الخميس، على نظيره السوري 2-1، في لقاء ودي بملعب الوكرة في العاصمة القطرية الدوحة، تحسّبًا لخوض نهائيات كأس العرب للأمم المقررة بقطر بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر القادم.

افتتح أشبال مجيد بوقرة التهديف مبكّرًا بفضل متوسط الميدان السطايفي، أحمد قندوسي (3)، قبل أن يضيف زميله عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول (37)، بينما قلص السوريون النتيجة عبر محمود المواس (85)، علمًا أنّ الخضر أهدروا ركلة جزاء (35) من طرف المهاجم بلال مسعودي.

وسيخوض رفاق القائد حسين بن عيادة، ودية ثانية الأحد المقبل ضد منتخب بورندي بالدوحة، مع الإشارة إلى أنّ بوقرة ومساعديه بن حمو ومصباح، استدعوا 26 لاعبًا، بينهم أربعة عناصر تنشط في بطولة الدرجة الأولى التونسية: يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، زين الدين بوتمان (النجم الساحلي) ونبيل لعمارة المنضمّ حديثًا إلى النادي الإفريقي.

وكان المحليون سحقوا ليبيريا (5 – 1) ودّيًا في السابع عشر جوان الماضي بملعب وهران الجديد، في مستهلّ استعدادات المنتخب الرديف لخوض البطولة الإفريقية للاعبين المحليين المقررة عام 2023 بالجزائر.

من جانبه، يحضّر المنتخب السوري الجولتين الأوليين لتصفيات منطقة آسيا لكأس العالم 2022، المقررة يوم الخميس الثاني سبتمبر ضد منتخب إيران بطهران، ثم يوم الثلاثاء السابع سبتمبر ضد منتخب الإمارات العربية المتحدة بعمان.