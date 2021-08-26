مقتل 4 عسكريين أمريكيين في تفجيري مطار كابول

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء هذا الخميس، عن مقتل أربعة من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل في هجوم مطار كابول.

أتى ذلك في خبر بثته قناة "الحرة الأمريكية"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد، ساعات بعدما أكد البنتاغون وقوع انفجار خارج مطار كابول، أعقبه انفجار آخر، موضحًا أنّ عدد الضحايا غير واضح، فيما قال مسؤولون أميركيون إنّ "الانفجار الأول في مطار كابول نفذه انتحاري من تنظيم داعش الارهابي يرتدي سترة ناسفة".

يذكر أنّ حركة "طالبان" دخلت إلى كابول منتصف أوت الجاري، بعد أن بسطت سيطرتها على معظم أجزاء البلاد، إثر الانسحاب السريع لقوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان الذي بدأ في ماي الماضي).