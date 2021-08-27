قوات الأمن المغربية تقمع وقفة تضامنية لـ " ايساكوم" مع الناشطة سلطانة خيا

قمعت قوات الامن المغربي، مساء الخميس، بمدينة العيون المحتلة وقفة تضامنية للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" ايساكوم" مع الناشطة الحقوقية سلطانة خيا وعائلتها الموجودة تحت حصار امني جائر منذ عدة أسابيع، ما أسفر عن عدة إصابات في صفوف المتظاهرين .

وقالت" ايساكوم " على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك "، ان قوات الأمن المغربية عمدت في تدخلها العنيف ضد مناضلي و مناضلات الهيئة الى تفريق المتظاهرين " بالضرب و الركل والسحل والسب والشتم"، مشيرة إلى أنه " نتج عن هذا التدخل الهمجي عدة اصابات من جروح كدمات على اطراف بعض المتظاهرات و المتظاهرين ".

وأشارت " ايساكوم " الى أن هذا الفعل يتزامن مع اول ايام الحملة الدعائية لانتخابات غير شرعية"، وأن موكب الحملة تلقى الرد الشافي من اعضاء الهيئة من خلال الشعارات الرافضة لاستمرار الاحتلال وسياساته البغيضة.

ويأتي تنظيم هذه الوقفة التضامنية، مع الناشطة الحقوقية و عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بشارع محمد عبد العزيز( شارع السمارة)، في تحد كبير للحصار الخانق لاجهزة الاحتلال المغربي المضروب على شوارع وأزقة العيون المحتلة.

وقد شارك في هذه الوقفة التضامنية، عدد من مناضلات ومناضلي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، تتقدمهم رئيسة الهيئة المناضلة اميناتو حيدار .

وحمل المشاركون الاعلام الوطنية مرددين شعارات منددة بالجريمة التي تستهدف عائلة سيد ابراهيم خيا، ومطالبة بجلاء الاحتلال المغربي، و بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والاستقلال.