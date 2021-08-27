قديورة ووناس خارج قائمة بلماضي لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن القائمة التي تضم 25 لاعبا لخوض المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني ضمن الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 (المجموعة الأولى)، أمام جيبوتي بالبليدة (الجزائر) وبوركينا فاسو بمراكش (المغرب) يومي 2 و 7 من شهر سبتمبر على التوالي، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي.

وعرفت القائمة تواجد لاعب محلي واحد ويتعلق الأمر بحارس مرمى أولمبيك المدية عبد الرحمان مجادل.

بينما عرفت القائمة غياب اللاعب يوسف عطال المصاب، في الوقت الذي لم تستدع فيه أسماء أخرى على غرار عدلان قديورة، عزالدين دوخة وآدم وناس.

وسيباشر المنتخب الوطني تربصه التحضيري يوم الاثنين بالمركز الفني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة).

ومعلوم أن الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 كان مبرمجا سابقا في شهر جوان قبل أن يتم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا.

القائمة:

حراس المرمى: رايس وهاب مبولحي (نادي الاتفاق/السعودية)، أليكسندر أوكيدجة (أفسي ميتز/فرنسا)، عبد الرحمان مجادل (أولمبي المدية/الجزائر)

الدفاع: مهدي زفان (كريليا سوفيتوف/روسيا)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي/تونس)، نوفل خاسف (أفسي تونديلا/البرتغال)، رامي بن سبعيني (بوريسيا مونشغلادباخ/ألمانيا)، رضا حلايمية (برينتشوت/بلجيكا)، جمال بلعمري (نادي قطر/قطر)، عيسى ماندي (فياريال/إسبانيا)، أحمد توبة (آركي سي فالفيك/هولندا)، عبد القادر بدران (الترجي/تونس).

وسط الميدان: إسماعيل بن ناصر (أفسي ميلان/إيطاليا)، آدم زرقان (شارل لوروا/بلجيكا)، رميز زروقي (أفسي توينتي/هولندا)، سفيان فغولي (غلطة ساراي/تركيا)، هريس بلقبلة (براست/فرنسا)، هشام بوداوي (نيس/فرنسا).

الهجوم: إسلام سليماني (أولمبيك ليون/فرنسا)، بغداد بونجاح (السد/قطر)، أندي ديلور (مونبوليي/فرنسا)، رياض محرز (مانشستر سيتي/إنجلترا)، يوسف بلايلي (نادي قطر/قطر)، رشيد غزال (بيشيكتاش/تركيا)، سعيد بن رحمة (واست هام/إنجلترا).