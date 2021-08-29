كورونا: 512 إصابة جديدة، 385 حالة شفاء و27 وفاة خلال الــ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و27 وفاة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 385 مريضا للشفاء، حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الجمعة في بيان لها.

و بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 194.186 حالة من بينها 512 إصابة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 131.921 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5148 حالة.

كما أشار ذات المصدر إلى وجود 36 مريضا حاليا في العناية المركزة ، مضيفا بأن 13 ولاية لم تسجل بها إصابات خلال ال24 ساعة الاخيرة، بينما سجلت 20 ولاية من إصابة واحدة الى 9 إصابات و 15 ولاية أزيد من 10 إصابات.

وفي هذا الإطار، توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة،كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.