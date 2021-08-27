﻿ كأس العرب للأمم : المنتخب الوطني للسيدات يواجه نظيره الفلسطيني لإنهاء الدور الأول في الصدارة هذا السبت

يواجه المنتخب النسوي الجزائري لكرة القدم، يوم غد السبت، نظيره الفلسطيني بالقاهرة (سا 00ر20، بالتوقيت الجزائري)، بهدف تحقيق الفوز الثاني وتصدر المجموعة الثانية، لحساب الجولة الثانية من البطولة العربية للأمم الجارية من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر بمصر.

وضمنت التشكيلة الوطنية تأهلها إلى الدور نصف النهائي عقب انتصارها في لقائها الأول ضد منتخب الأردن (3-1)، وهو ما يسمح لها بمواجهة المنتخب الفلسطيني بأريحية، الذي كان معفيا خلال الجولة الأولى.

وتدخل زميلات المخضرمة نعيمة بوهني في ثوب المرشح ضد منافس يأمل في تحقيق الإنجاز عبر الإطاحة بالفريق الجزائري.

وبفضل فوزهن الأول، تضمن سيدات الجزائر المرتبة الأولى أو الثانية للمجموعة الثانية التي تضم ثلاثة منتخبات، ما يسمح لهن بخوض الدور نصف النهائي لهذا الموعد العربي.

و بالنسبة للمجموعة الأولى، يتضمن برنامج المجموعة اليوم الجمعة مقابلتين: السودان - تونس (جارية حاليا) و لبنان - مصر (سا 00ر20)، أما خلال الجولة الأولى، فقد سحق منتخب "الفراعنة" نظيره السوداني بعشرة أهداف كاملة (10-0)، بينما تعادلت تونس مع لبنان (0-0).

وبالإضافة إلى الكأس العربية، تحضر فتيات الناخبة الوطنية راضية فرتول، المواجهة المزدوجة ضد السودان، المقررة شهر أكتوبر المقبل، لحساب الدور الأول للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا-2022، التي ستجري دورتها النهائية بالمغرب.

للتذكير، نُظمت النسخة الأولى لكأس العرب للأمم عام 2006 بالإسكندرية (مصر) و كانت من نصيب المنتخب الجزائري على حساب المغرب، بينما احتضنت الدوحة (قطر) نسخة 2015، التي توج بها لبنان ضد جيبوتي.