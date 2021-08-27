الجيش الصحراوي يشن هجمات ضد تخندقات جنود الإحتلال بقطاعي المحبس والبكاري

27/08/2021 - 19:07

شن جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة مركزة إستهدف من خلالها تخندقات جنود الإحتلال المغربي بمناطق العرية و سبخة تنوشاد وأم الدكن بقطاعي المحبس والبكاري حسب البيان العسكري رقم 289 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأبرز البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن مفارز متقدمة من الجيش، شددت أقصافها على تخندقات جنود الإحتلال بمنطقتي العرية وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس، فيما ركزت مفارز أخرى هجماتها على جنود الاحتلال بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري.

و تواصل وحدات الجيش الصحراوي هجماتها على قواعد وتخندقات قوات الإحتلال المغربي المتواجدة على طول الجدار الرملي، وذلك منذ نسف اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين الطرفين، من طرف المغرب في 13 نوفمبر 2020 ،عندما حاول الاعتداء على متظاهرين صحراويين بالثغرة غير الشرعية بالكركرات، يضيف البيان.

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