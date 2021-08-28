برالمبياد طوكيو-2020: ميدالية فضية للجزائرية نسيمة صايفي في رمي القرص (ف 56/ 57)

حققت الجزائرية نسيمة صايفي الميدالية الفضية في رمي القرص (ف 56 / 57) للألعاب البرالمبية طوكيو-2020، السبت في منافسة ألعاب القوى.

وسجلت الجزائرية رمية قدرت بـ30.81 متر في المحاولة الخامسة وهذا ما سمح لها بتحقيق الميدالية الفضية خلف الرياضية خامداموفا من أوزباكستان (31.46)، في الوقت الذي حققت فيه البرازيلية دا سيلفا (30.49) الميدالية البرونزية.

ومن جهتها، جاءت الجزائرية الأخرى صافية جلال في المرتبة الخامسة برمية قدرت بـ29.47.

أما سمير نويوة فقد أنهى نهائي سباق 1500 متر (ت 46 / رجال) في المرتبة الرابعة بتوقيت 3:55.56.

كما شهدت منافسات اليوم الرابع خسارة المنتخب الوطني ''رجال'' لكرة السلة أمام نظيره الايراني بنتيجة 81-74 لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية.

وتعتبر هذه الخسارة الثالثة على التوالي ''لخضر'' بعد السقوط أمام كل من بريطانيا (70-43) وأستراليا (83-37). وسيلاقي المنتخب الوطني منافسه الألماني يوم الأحد قبل ملاقاة الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين.

نفس الشيء لمنتخب السيدات الذي سقط وبنتيجة ثقيلة أمام إسبانيا 80-8 لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية المركبة من هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا والصين.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سقط سابقا أمام الصين (25-74) وهولندا (109-18). وستلاقي سيدات الجزائر يوم الأحد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر ميدالية صايفي الرابعة للجزائر بعد ذهبية المصارعة شيرين عبد اللاوي (-52 كلغ) وبرونزيتين لكل من الحامل بالقوة حسين بتير (أقل من 65 كلغ) ومونية قاسمي في رمي الجلة والصولجان (فـ32).