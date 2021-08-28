الألعاب المتوسطية وهران-2022 : استلام للمركب الأولمبي بكامل وحداته في ديسمبر المقبل

أعلن فؤاد عايسي مدير التجهيزات العمومية بولاية وهران ، هذا السبت، عن استلام المركب الرياضي الأولمبي الجديد بكامل منشآته في ديسمبر المقبل أي قبل ستة أشهر عن الألعاب المتوسطية.

وأوضح فؤاد عايسي في تصريح لوكالة الأانباء الجزائرية بأن الأشغال على مستوى مختلف وحدات المركب تسير ''بوتيرة جيدة''، سيما على مستوى القاعة متعددة الرياضات (6.000 مقعد) والمركز المائي الذي يضم ثلاثة مسابح من بينها مسبحين أولمبيين.

وأضاف يقول في هذا الشأن: "يتعلق الأمر بآخر المنشآت قيد الإنجاز حيث لم تكتمل الأشغال بعد، ولكنها ستكون جاهزة للتسليم في ديسمبر المقبل".

بالمقابل، فإن ملعب ألعاب القوى (4.000 مقعد) اكتملت به الأشغال بنسبة كبيرة جدا، في ظل تواصل عملية زرع العشب الطبيعي بميدانه، فيما أن ملعب كرة القدم، الذي يتسع ل40.000 مقعد، أضحى جاهزا بالكامل، مثلما أشار إليه نفس المسؤول.

تجديد أرضية ملعب كرة القدم في غضون الأيام القليلة المقبلة

وبالحديث عن ملعب كرة القدم، كثرت التساؤلات مؤخرا بخصوص أشغال تجديد عشبه الطبيعي رغم أنه احتضن مباراة واحدة جمعت المنتخب الجزائري للاعبين المحليين ضد منتخب ليبيريا الأول(5-1) في جويلية المنصرم.

واعتبر عايسي بأنه "لا يوجد سببا للقلق أو التشكيك في نجاعة هذا العشب بما أن الأمر يتعلق بتجديده فقط، وهي عملية روتينية يتم القيام بها سنويا مثلما هو معمول به في كل الملاعب العصرية العالمية".

وطمأن مدير التجهيزات العمومية، الهيئة صاحبة المشروع، بخصوص الانتهاء من تجديد هذه الأرضية "في غضون الأيام القليلة المقبلة" ليصبح الملعب جاهزا لاحتضان المنافسة.

وسيكون المركب الرياضي الأولمبي، الواقع ببلدية بئر الجير (شرق وهران)، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية والفندقية الأخرى المعنية بالألعاب المتوسطية، محل زيارة من طرف أعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط على هامش أشغال جمعيتهم العامة العادية المقررة بوهران في أكتوبر المقبل.

للتذكير، فإن الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطية كانت مقررة سلفا في صائفة 2021 ، قبل أن يتم تأجيلها إلى الصائفة الموالية (25 جويلية-5 جويلية 2022) بسبب جائحة فيروس كورونا.