لعمامرة يتباحث مع نظيره المصري مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اتصالا هاتفيا من نظيره المصري, سامح شكري, تباحث خلاله الطرفان, أهم مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وكتب لعمامرة, في تغريدة على حسابه الخاص على "تويتر": "تلقيت اتصالا من أخي سامح شكري, وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة, تباحثنا خلاله أهم مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك".

لعمامرة يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان

‏ تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي, الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود, استعرض خلاله الطرفان, العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكتب لعمامرة, في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تلقيت اتصالا من أخي صاحب السمو, الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود, استعرضنا خلاله العلاقات الثنائية الأخوية كما تبادلنا وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية تحظى باهتمامنا المشترك.