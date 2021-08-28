كورونا: 485 إصابة جديدة و 31 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 31 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 371 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم السبت في بيان لها.

وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 194671حالة من بينها 485 إصابة جديدة, فيما بلغ العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء 132292 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5179 حالة.

كما أشار ذات المصدر إلى وجود 37 مريضا حاليا في العناية المركزة , مضيفا بأن 9 ولايات لم تسجل بها إصابات خلال ال24 ساعة الاخيرة, بينما سجلت 22 ولاية من إصابة واحدة الى 9 إصابات و 17 ولاية أزيد من 10 إصابات.

وفي هذا الإطار, توصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة,كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.