أشرف وزير الاتصال, البروفيسور عمار بلحيمر, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, على تنصيب سمير قايد مديرا عاما لوكالة الانباء الجزائرية خلفا لفخرالدين بلدي, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان: "في إطار إعادة تنظيم القطاع, قام اليوم السبت 28 اوت 2021 وزير الاتصال, البروفيسور عمار بلحيمر, بتنصيب السيد سمير قايد مديرا عاما لوكالة الانباء الجزائرية خلفا للسيد فخرالدين بلدي".

للإشارة فإن المدير العام الجديد صحفي و شغل قبل التعيين منصب مدير جهوي للوكالة للغرب الجزائري بوهران.