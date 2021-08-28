الوزبرالأول يهنئ الجزائريات الفائزات في البطولة العالمية للحساب الذهني

هنأ الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان, اليوم السبت, الجزائرية رحاحلة ريتاج سجود صاحبة الـ 11 سنة, التي افتكت لقب البطولة العالمية في الحساب الذهني وعدالة أنفال عبد الرحمان و ملاك آية الرحمان اللتين كانتا من بين الفائزين العشر الأوائل في هذه المسابقة.

وفي برقية تهنئة لصاحبة المركز الأول في هذه المسابقة الدولية التي جرت فعاليتها مؤخرا بتايوان والتي شارك فيها 1000 متنافس من مختلف أرجاء العالم, كتب الوزير الأول وزير المالية: "لقد كان سروري كبيرا وقد علمت بنبأ التفوق الذي حققته في المسابقة الدولية للحساب الذهني التي جرت فعالياتها عبر الأنترنيت".

وأردف أيمن بن عبد الرحمان : "بهذه المناسبة السعيدة, ارتأيت أنه من باب الواجب أن أعرب لك عن مشاعر اعتزازي بهذا الإنجاز و أن أنوه و أشيد بقدراتك الذهنية, حيث تمكنت من تشريف الجزائر في هذا الحدث العالمي الذي سيظل ذكرى جميلة و خالدة في حياتك وفي مسارك التعليمي".

وفي برقية أخرى توجه بها لكل من عدالة أنفال عبد الرحمان و ملاك آية الرحمان, اللتين كانتا من بين العشرة الأوائل, تقدم الوزير الأول بتهانيه على "هذا الفوز و التألق", ليضيف "أدعو المولى العلي القدير أن يوفقكما في الدراسة و أن يرشدكما لتحقيق المزيد من النجاحات .