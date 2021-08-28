الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

28/08/2021 - 20:57

نفذت وحدات جيش  التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي  في نقاط متفرقة من جدار "الذل والعار" (الجدار الرملي)ي حسب البيان العسكري رقم 290 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم السبت.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أنه خلال اليوم  السبتي قصفت وحدات الجيش الصحراوي ، القوات الغازية المغربية بشكل عنيف ومركز  ، خلف هلعا وذعرا بصفوف جنود الاحتلال.

وأشار البيان الى أن القصف استهدف تمركز قوات الاحتلال بكل من منطقة اعظيم ام  الجلودي قطاع اوسرد ، و بمنطقة فدرة المرسي ومنطقة واد ديرةي و منطقة شرك فدرة لغرابي قطاع حوزة.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الصحراوي قد ركزت نيران أسلحتها أمس  الجمعة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية بقطاعات المحبس والبكاري وبمناطق العرية وسبخة تنوشاد وام الدكن ، حسب البيان.

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة تخندقات القوات المغربية  التي "تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" ، حسب  ذات المصدر.

 

 

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