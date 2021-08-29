وزير السكن يأمر بتسريع تسليم القطبين السكنيين الصفصاف وسيدي سرحان بالبليدة

حث وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، خلال إجتماع، السبت، بمقر الوزارة مع والي ولاية البليدة كمال نويصر وعدد من مسؤولي القطاع على الإسراع في تسليم مشروعي القطبين السكنيين الصفصاف وسيدي سرحان بالولاية حسبما أفراد به بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للولاية .

وأوضح المصدر أنه عقب الزيارة الأخيرة لوزير السكن و العمران للقطبين العمرانيين الجديدين (الصفصاف و سيدي سرحان) بولاية البليدة و بعد الوقوف على بعض العوائق التقنية التي تعيق تسريع وتيرة الإنجازي عقد أمس لقاء تقني بمقر الوزارة حضره كل من والي ولاية البليدة نويصر والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز و المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء و المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" و كذا كل من المديرين الولائيين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء و ديوان الترقية والتسيير العقاري.

وأكد بلعريبي خلال هذا الإجتماع على ضرورة العمل على تسليم هذين المشروعين الهامين في آجالهما المحددة .

كما خلص اللقاء الذي تطرق خلاله الوزير إلى كل الجوانب التقنية للقطب الحضري الصفصاف على وضع أجندة للإنتهاء من باقي الأشغال المتبقية سواء في مشروع 3.750

وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل أو أحياء السكنات "العمومية الإيجارية" 4.440 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري.

وبالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية فقد تم التطرق إلى كل أشغال التهيئة الخارجية و الربط بشبكات الكهرباء والغاز وكذا قنوات الصرف الصحي و قنوات المياه الصالحة للشرب.

أما بالنسبة لسكنات عدل التي انتهت أشغال البناء بها في انتظار الانتهاء من أشغال الطرقات و التهيئة الخارجية والربط بالكهرباء و الغاز، فقد تم تنصيب لجنة تقنية مشتركة ما بين وزارة السكن والعمران والمدينة ومصالح ولاية البليدة مهمتها المتابعة الدقيقة و الدورية لرفع كل المشاكل التقنية إلى السلطة المركزية لإيجاد الحلول في أقرب الآجال.

و أصر الوزير خلال ترأسه لهذا الإجتماع على ضرورة الإنتهاء من هذا المشروع في أقرب الآجال خاصة و أن الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قد تعهدت بتسريع وتيرة الأشغال وهي مسايرة الأشغال توازيا و أشغال التهيئة الخارجية.

و فيما يخص القطب الحضري الجديد سيدي سرحان 7000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" ببوعينان فقد شارفت أشغال البناء به على الإنتهاء فيما تراوحت أشغال الربط بمختلف الشبكات 90 بالمائة.

و في ذات السياق ي و فيما يخص الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب فقد صرح مدير التعمير الهندسة المعمارية و البناء لولاية البليدة أنه برمج إنجاز خزانين بسعة 5000 مكعب و خزان بسعة 2000 مكعب الأشغال بهما متواصلة. كما أن قناة الربط بينهما إنتهت الأشغال بها فيما قاربت أشغال الشبكة الداخلية لقنوات المياه الصالحة للشرب نسبة 75 بالمائة.

أما فيما يخص الربط بشبكات الكهرباء والغاز، فقد أمر الوزير بتسريع وتيرة إنجازها.