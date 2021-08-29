برالمبياد طوكيو 2020: الجزائري اسكندر جميل عثماني يحقق الميدالية الفضية في 100 متر

حقق العداء الجزائري اسكندر جميل عثماني الميدالية الفضية في سباق 100 متر (ت 13 / رجال) للألعاب البرالمبية طوكيو 2020، هذا الأحد في منافسة ألعاب القوى.

وسجل الجزائري توقيت قدر ب10ثا 54ج خلف البطل الأولمبي، الايرلندي جاسون سميت (10ثا 53ج). وعادت الميدالية البرونزية للكولمبي مينا أبونزا جون كارلوس (10ثا 64ج).

وكان الجزائري قد تفوق في مجموعته خلال الدور نصف النهائي أين حقق توقيت 10ثا 59ج.

ويعتبر هذا الانجاز الأول من نوعه لاسكندر جميل عثماني الذي يطمح حتما لتحقيق ألقاب أخرى خاصة في منافسة ال400 متر (ت13) بطوكيو.

وتعتبر ميدالية اسكندر جميل عثماني السابعة للبعثة الجزائرية، بعد برونزية كل من حمري ليندة في القفز الطويل ووليد فرحاح في رمي الصولجان (ف 32) وحسين بتير (أقل من 65 كلغ) في الحامل بالقوة ومونية قاسمي في رمي الجلة والصولجان (ف 32) وفضية نسيمة صايفي في رمي القرص (ف 56 / 57) وذهبية المصارعة شيرين عبد اللاوي (-52 كلغ).