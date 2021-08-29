أطفال منكوبي ولاية تيزي وزو في ضيافة الإذاعة الوطنية

حلّ وفد من أطفال منكوبي حرائق الغابات الأخيرة في ولاية تيزي وزو، هذا الأحد، بمقرّ الإذاعة الوطنية، أين زاروا مختلف مرافق المؤسسة في جو من الفرح.

الأطفال الذين أتوا في الغالب من المنطقين الأكثر تضررا "الأربعاء نايث إيراثن" و"عين الحمام" تجولوا في مختلف محطات وأستوديوهات الاذاعة الوطنية.

ووسط حفاوة إدارة وموظفي الإذاعة الوطنية، زار براعم منطقة القبائل، القاعة الكبرى للإذاعة، أين استمتعوا بعدة وصلات غنائية، وواكبوا نشيد "من جبالنا" على وقع أجواء مؤثرة أتت لترسم البسمة على وجوه أطفال عانوا الأمرّين مع عائلاتهم إثر كوابيس الحرائق الإجرامية التي طالت 26 ولاية من الجزائر الغالية قبل أسابيع.