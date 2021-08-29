الجيش الصحراوي يقصف 5 مواقع للاحتلال المغربي

نفّذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هذا الأحد، هجمات جديدة طالت 5 مواقع تتخندق فيها قوات الاحتلال المغربي بقطاعي "حوزة" و"المحبس".

بحسب البيان العسكري رقم 291 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، فإنّ مقاتلي جيش التحرير الشعبي، قصفوا تخندقات جنود الاحتلال المغربي بمناطق "روس لكصيبين"، "روس بن زكة"، و"روس لكطيطيرة" بقطاع "حوزة"، كما قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي "سبخة تنوشاد" و"روس السبطي" بقطاع "المحبس".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفت السبت، مواقع القوات الاحتلال المغربي بمناطق "فدرة المرس" و"واد ديرت" ، وشرق "فدرة لغراب"، و"أعظيم أم أجلود" بقطاعات "حوزة" و"أوسرد".