منتخب الجزائر للمحليين يسحق بورندي بثلاثية نظيفة

تغلّب المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين، مساء هذا الأحد، على نظيره البورندي (3 – 0) في لقاء ودي احتضنه ملعب "الجنوب" في الوكرة بقطر، تحسّبًا لخوض نهائيات كأس العرب للأمم المقررة بقطر بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر القادم.



افتتح "الخضر" بوابة التهديف عبر مهاجم شباب بلوزداد، محمد إسلام بلخير (19)، قبل أن يضيف أشبال المدرب مجيد بوقرة، هدفين في الشوط الثاني، بواسطة متوسط ميدان اتحاد الجزائر، بلال بن حمودة (53) ثم مهاجم النجم الساحلي التونسي، زين الدين بوتمان (71).

وبهذا، أنهى رفاق قائد التشكيلة، نبيل لعمارة، تربصهم التحضيري في قطر بانتصار ثان، بعدما فاز الفريق الوطني للمحليين على منتخب سوريا الأول (2 – 1)، مساء الخميس الفارط، بفضل ثنائية أحمد قندوسي (3) وعبد الرحيم دغموم (37).

واستدعى بوقرة ومساعديه بن حمو ومصباح، استدعوا 26 لاعبًا، بينهم أربعة عناصر تنشط في بطولة الدرجة الأولى التونسية: يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، زين الدين بوتمان (النجم الساحلي) ونبيل لعمارة المنضمّ حديثًا إلى النادي الإفريقي.

وكان المحليون سحقوا ليبيريا (5 – 1) ودّيًا في السابع عشر جوان الماضي بملعب وهران الجديد، في مستهلّ استعدادات المنتخب الرديف لخوض البطولة الإفريقية للاعبين المحليين المقررة عام 2023 بالجزائر.