فتح الاكتتاب في سكنات الترقوي العمومي بالعاصمة بدءًا من الاثنين

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الأحد، عن فتح باب الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقق بصيغة الترقوي العمومي (LPP) بولاية الجزائر العاصمة حسب المخزون المتوفر لهاته السكنات على مستوى بلدية الرغاية، بدءًا من هذا الإثنين.

في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضحت المؤسسة المذكورة، أنها تدعو "كافة المواطنين، عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (LPP) بولاية الجزائر العاصمة، تحديدا حي 552 مسكن ترقوي عمومي، بلدية الرغاية، بحسب المخزون المتوفر، الى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz ابتداء من الاثنين 30 أوت 2021".

وذكرت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أنّ المواطنين الراغبين في الترشح يجب أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14- 203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 و كذا المرسوم التنفيذي رقم311 - 18 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018.

ولمزيد من المعلومات، دعت المؤسسة، في ختام بيانها، المهتمين إلى التقرب من مصالحها التجارية لدى مديرية المشاريع بالجزائر شرق (بلدية الرويبة) بالجزائر العاصمة.