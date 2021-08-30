أيوب عبد اللاوي يلتحق بالاتفاق السعودي

التحق الدولي الجزائري لنادي سيون السويسري، أيوب عبد اللاوي، بصفوف نادي الاتفاق السعودي، حسبما أعلنت إدارة الفريق الناشط في القسم الممتاز في بيان رسمي. ولم يتم الكشف عن مدة عقد الذي سيربط المدافع الجزائري بالنادي السعودي.

ومعلوم أن عبد اللاوي سيخوض تجربته الدولية الثانية بعد الأولى بالأراضي السويسرية. وكان النادي السويسري قد قرر عدم تجديد عقد الدولي الجزائري بعد أن خاض 78 لقاءا بألوانه.

والتحق عبد اللاوي صاحب 28 عاما بالنادي السويسري صيف 2018، قادما من اتحاد الجزائر أين أمضى على عقد لمدة 3 سنوات.

يذكر أن عبد اللاوي أستدعي من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي تحسبا للقاءات الودية التي خاضها ''الخضر'' في شهر جوان أمام كل من موريتانيا (4-1)، مالي (1-0)، تونس (2-0).