لعمامرة : اجتماع دول الجوار يندرج في إطار الجهود الحثيثة لحل الأزمة في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة, اليوم الاثنين بالجزائر, أن انعقاد الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي يأتي في اطار "المساعي الحثيثة التي ما انفكت بلداننا تبذلها للمساهمة في حلحة الأزمة الليبية".

و قال لعمامرة, في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي: إن " دولنا تتعامل جماعيا و فرادى لحلحة الازمة الليبية ايمنا منها بالدور الحيوي الذي يجب أن تضطلع به دول الجوار" في هذا الشأن.

وأضاف أن مسار المصالحة في ليبيا "يقتضي مواصلة الجهد لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة الليبية و تحقيق المصالحة و مواصلة العمل لسحب المرقزقة والقوات الاجنبية من كافة التراب الليبي".

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية ليبيا, ومصر والسودان و النيجر و تشاد والكونغو, إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط, ومفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي, والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.