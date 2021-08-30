بارالمبياد طوكيو 2020: إقصاء المنتخب الوطني لكرة الجرس في الدور التمهيدي

أقصي المنتخب الجزائري لكرة الجرس (رجال) في الدور التمهيدي للألعاب البارالمبية الـ 16 بطوكيو، عقب فوز ليتوانيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية 13-3 (الشوط الأول: 9-3) لحساب اللقاء الأخير عن المجموعة الأولى.

وكان المنتخب الوطني قد عقد من مأموريته بعد الخسارة الثقيلة أمام الولايات المتحدة الأمريكية 13-5 حيث أضحى مجبرا على انتظار نتيجة مباراة ليتوانيا والولايات المتحدة.

بالإضافة إلى الاقصاء، ينهي المنتخب الوطني مشواره كأضعف هجوم ب20 هدفا مقابل 43 هدفا في مرماه.

وحسب بعض الفنيين، فإن الفريق الوطني كانت تنقصه التحضيرات اللازمة والمباريات التي تبقى في غاية الأهمية بالنسبة للرياضات الجماعية.

وينهي المنتخب الوطني بذلك مشواره في المرتبة العاشرة والأخيرة إلى جانب ألمانيا، وهي نفس النتيجة التى سجلها في أولمبياد ريو 2016.

نتائج المنتخب الوطني في المجموعة الأولى:

الجزائر - اليابان 4-13 (3-7)

الجزائر - ليتوانيا 7-7 (3-4)

الجزائر - البرازيل 4-10 (3-1)

الجزائر - الولايات المتحدة الأمريكية 5-13 (4-5)