عرقاب يشارك بعد غد الأربعاء في الاجتماع الوزاري الـ20 لأوبك

يشارك وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، بعد غد الأربعاء، في أعمال الاجتماع الوزاري العشرون لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول خارج أوبك و ذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسبما أفاد به بيان صدر اليوم الاثنين عن الوزارة.

و سيخصص هذا الاجتماع، الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير، يضيف نفس المصدر.

و يسبق هذا الاجتماع، في نفس اليوم،-حسب ذات البيان- الاجتماع الثاني والثلاثون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) والتي سيتعين عليها تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، و كذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون.

و تتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من: الجزائر والمملكة العربية ات العربية المتحدة والعراق والكويت والسعودية والإمارات ونيجيريا وفنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك.

وهي روسيا وكازاخستان، وكما تشارك أنغولا أيضا في أعمال (جي أم أم سي) كرئيس لمؤتمر أوبك.)