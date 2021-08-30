رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل نائب وزير الدفاع لفيدرالية روسيا

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الاثنين، نائب وزير الدفاع لفيدرالية روسيا، الفريق ألكسندر فومين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "استقبل السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة هذا اليوم الاثنين 30 أوت 2021، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع لفدرالية روسيا".

وحضر الاستقبال كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة وقادة القوات والدرك الوطني، ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش وألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد الروسي.

وخلال هذا اللقاء، أجرى الطرفان محادثات تناولت "حالة التعاون العسكري بين البلدين"، كما "بحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر والارتقاء به إلى مستوى الامتياز"، كما "تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وشكل اللقاء فرصة تطرق خلالها الطرفان إلى "التحولات الجيوسياسية متعددة الأبعاد التي يعرفها السياق الدولي والجهوي، والتي أدت إلى بروز تحديات جديدة وتهديدات حقيقية أثرت على الأمن والسلم في المنطقة الإقليمية", يضيف البيان.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها الفريق ألكسندر فومين على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي, مثلما أشار إليه المصدر ذاته.