تمديد إجراءات الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

قرر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، جملة من التدابير المندرجة في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19) منها تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما، ابتداء من اليوم الاثنين، على مستوى 40 ولاية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء يطبق من الساعة العاشرة ليلا (22 سا 00) إلى غاية الساعة السادسة (06 سا 00) من صباح اليوم الموالي على الولايات الأربعين (40) الآتية: أدرار الأغواط أم البواقي باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تبسة تلمسان تيزي وزو الجزائر جيجل سطيف سعيدة سكيكدة سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة مستغانم المسيلة معسكر ورقلة وهران البيض بومرداس الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة النعامة غرداية عين تيموشنت غليزان وأولاد جلال.

كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الولايات الثمانية عشر (18) الآتية: الشلف تمنراست تيارت الجلفة المدية إليزي برج بوعريريج ميلة عين الدفلى تميميون برج باجي مختار بني عباس إن صالحي إن قزام تقرت جانت الـمغير والمنيعة.