مجلس الوزراء: إقرار مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية

صادق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في اجتماع استثنائي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.

وتأتي هذه المصادقة غداة توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم رئاسي يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل.

وتضمن المرسوم ذاته، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال المفترة الممتدة من 5 الى 15 سبتمبر الداخل.