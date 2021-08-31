تصفيات مونديال قطر 2022: "الخضر" يشرعون في التحضير لمباراتي جيبوتي وبوركينافاسو

شرع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الاثنين في تربصه الإعدادي الأول بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة، تحسبا لمباراتي جيبوتي وبوركينافاسو المقررتين في الثاني من سبتمبر الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وفي السابع من الشهر ذاته أمام بوركينافاسو بملعب مدينة مراكش المغربية، والتي تدخل ضمن تصفيات مونديال قطر 2022 عن القارة الإفريقية.

وسيلعب المنتخب الوطني في تصفيات مونديال قطر، في مجموعة تضم منتخبات بوركينا فاسو، النجير وجيبوتي، حيث يسعى "الخضر" إلى تحقيق انطلاقة موفقة في تصفيات كأس العالم، وتعزيز رقمه القياسي في إفريقيا، والذي وصل إلى 27 مباراة دون هزيمة تواليا.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، قد ضبط قائمة تضم 25 لاعبا تحسبا لهذين الموعدين، حيث عرفت القائمة تواجد لاعب محلي واحد، ويتعلق الأمر بحارس مرمى أولمبيك المدية عبد الرحمان مجادل، بينما يغيب عن تربص "الخضر"، كل من اللاعب يوسف عطال، الذي يعاني من إصابة، في الوقت الذي لم تُستدع فيه أسماء أخرى على غرار عدلان قديورة، عزالدين دوخة وآدم وناس.

وخاض رفقاء القائد رياض محرز الإثنين أول حصة تدريبية، تحسبا لمباراة جيبوتي، التي ركز عليها الطاقم الفني الوطني على تمارين الكرة، بينما ينتظر أن ينطلق العمل البدني ابتداء من اليوم الثلاثاء على مستوى قاعة تقوية العضلات وبالتالي التدرب مرتين في اليوم ببرمجة عمل بدني في الصبيحة وتقني تكتيكي في الأمسية.

ويعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية هذا الأربعاء، بمدرج عمر كزال بالمركز التقني لسيدي موسى بالعاصمة، وذلك للحديث عن خياراته المتعلقة بهاتين الخرجتين، على أن يلتقي اللاعبون بالصحافة في المنطقة المختلطة في نفس اليوم قبل انطلاق الحصة التدريبية المسائية.

ومعلوم أن الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 كان مبرمجا سابقا في شهر يونيو قبل أن يتم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا.