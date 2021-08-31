قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال الصهيوني هذا الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 فلسطينيا، من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من الخليل، بينهم شقيقان وزوجة الأسير سليم يوسف الرجوب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم، وفتى وثلاثة شبان من رام الله والبيرة عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال فلسطيني من بلدة طمون جنوب طوباس.

من جانب آخر، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة دير أستيا غرب سلفيت، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، واعتدت بالضرب على آخر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين، من بلدتي عناتا وأبو ديس شرق القدس المحتلة، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.