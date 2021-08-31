نفط: سعر خام برنت في حدود 72 دولار للبرميل

تباينت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية ، الثلاثاء ، مع ميل للهبوط ترقبا لاجتماع للجنة المراقبة الوزارية في تحالف "أوبك+" الذي سيعقد هذا الأربعاء.

وتراجعت صباح اليوم أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر، بنسبة 0.12 بالمئة أو 8 سنتات إلى 72.14 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 0.10 بالمئة أو 7 سنتات إلى 69.14 دولارا للبرميل.

ويأتي الاجتماع في وقت يشكل أكثر ضبابية من سابقه الذي عقد في يوليو الماضي نتيجة الارتفاع المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا خاصة في أسواق رئيسة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

حاليا يبلغ إجمالي خفض الإنتاج الذي بدأ مطلع مايو 2020 نحو 5،4 ملايين برميل يوميا يتم حجبها عن السوقي مقارنة بـ9،7 ملايين برميل يوميا بداية تنفيذ الاتفاق.

وبينما وضع التحالف هدفا بتخفيف خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافية يوميا اعتبارا من الشهر الجاري يضيف إليها 400 ألف أخرى يوميا كل شهري وصولا إلى صفر برميل من خفض الإنتاج في سبتمبر 2022 إلا أن هذا الهدف يواجه حاليا ارتفاع الإصابات بكورونا.