نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء في عدة ولايات

يرتقب تساقط أمطار رعدية مصحوبة في بعض الأحيان بزخات برد يومي الثلاثاء و الأربعاء على عدة ولايات من الوطن حسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات تيارت و الأغواط (شمالا) و الجلفة و المدية و المسيلة و البويرة وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقسنطينة و اتنة وخنشلة و أم البواقي و تبسة و ولاد جلال والمغير حسب المصدر ذاته.

وستتراوح كميات الأمطار ما بين 20 الى 30 ملم حسب النشرية التي تمتد فترة صلاحيتها من هذا الثلاثاء على الساعة الـ15 الى الأربعاء الفاتح سبتمبر على الساعة ال03 صباحا كما تستدعي مستوى يقظة "برتقالي"، كما ينتظر هبوب رياح رعدية.