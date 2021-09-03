الحكومة البريطانية تعرض خارطة تتضمن الصحراء الغربية كإقليم منفصل عن المغرب

دعت الحكومة البريطانية أمس الخميس رعايا المملكة المتحدة إلى تجنب التنقل إلى الصحراء الغربية بسبب المخاطر المرتبطة بوباء كورونا (كوفيد-19)، في تعليمة نشرتها على موقعها الالكتروني والذي نشرت معه خارطة جغرافية تُظهر الصحراء الغربية كإقليم منفصل عن المغرب.

وجاء في الرسالة التي تحمل خارطة لدول شمال أفريقيا تظهر فيها الصحراء الغربية كإقليم منفصل عن المغرب، أن "وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الدولية تنصح بتجنب كل سفر، ما عدا الضروري منه، إلى كل اقليم الصحراء الغربية وفقا للتقييم الحالي للمخاطر المرتبطة بوباء كورونا".

ولدواع أمنية، أوصت وزارة الشؤون الخارجية أيضا بتجنب التنقل لمناطق الصحراء الغربية على بعد أقل من 30 كم شمال غرب جدار الرمال ومناطق الصحراء الغربية بجنوب شرق الجدار.

وتشكل رسالة الحكومة البريطانية "ردا قاسيا" على حملة الدعاية التي يقوم بها المغرب مؤخرا بخصوص "اعتراف لندن الوشيك بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية ونيتها في فتح قنصلية في الأراضي الصحراوية المحتلة".