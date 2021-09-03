﻿معرض للفنانة التشكيلية ثيليلي رحمون بباريس

تعرض الفنانة التشكيلية الجزائرية ثيليلي رحمون أعمالها إلى غاية 25 سبتمبر في رواق فني باريسي يتضمن أيضا مائدة مستديرة حول المعرض وأعمال الفنانة،حسبما أعلنه الرواق على الانترنت.

ويقام المعرض الذي يحمل عنوان "بارنا 2020" في الرواق الفني "لالة لاند" حيث يجمع بين أماكن وأزمنة مختلفة ترفض وحدة العمل والمكان والزمان بتخيل أوضاع تغوي وتزعج في نفس الوقت.

وتعمل ثيليلي رحمون على تجديد الأنواع التاريخية للمناظر والطبيعة الساكنة.

ولدت ثيليلي رحمون في الجزائر العاصمة عام 1978 وهي تعيش وتعمل بين فرنسا وإسبانيا وتخرجت من المدرسة العليا للفنون الجميلة في الجزائر العاصمة (2001) والمدرسة العليا للفنون الجميلة في باريس (2007).

ومنذ عام 2006 , شاركت في العديد من المعارض الجماعية حول العالم في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والجزائر حيث شاركت في المهرجان الثاني للثقافة الإفريقية لعام 2009 ومعرض جماعي في متحف الفن المعاصر بالجزائر.

ونظمت الفنانة معرضها الأول عام 2008 في باريس تلتها أربعة معارض أخرى في فرنسا وإسبانيا وحصلت على حوالي خمسة عشر جائزة ومنحة تدريبية في دول مختلفة.