﻿ رزيق: منطقة التجارة الافريقية الحرة ستسمح باستغلال الموارد الاولية الافريقية في الصناعات التحويلية

اعتبر وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الجمعة بالجزائر ان دخول المنطقة التجارية الافريقية الحرة حيز التنفيذ سيشكل سانحة هامة لكل اقتصاديات الدول الافريقية من اجل تنمية المبادلات البينية و السماح باستغلال الموارد الاولية الافريقية في الصناعات التحويلية القارية لجعل المنتوج الافريقي تنافسي على المستوى القاري و العالمي.

و اثر مشاركته رفقة وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، و وزير الصناعة، احمد زغدار، في الاجتماع الوزاري للدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة و الصناعة و المناجم للاتحاد الافريقي، اكد السيد رزيق ان "الجزائر التي تعتبر طرفا فعالا في هذه المنطقة لم تدخر جهدا للمضي قدما من أجل انجاح كل المبادرات الافريقية".

كما صرح ان "الجزائر قد صادقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التبادل التجاري الافريقي الحر و اودعت وثائق التصديق رسميا لدى امانة المنظمة مما يسمح لها بالاستفادة من مختلف الامتيازات الممنوحة و التي تتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي و ترقية الصادرات خارج المحروقات".

و تطرق المشاركون في هذا الاجتماع الى اهمية تحديد استراتيجيات افريقية في هذه المجالات "الحساسة" من اجل المساهمة في الوصول الى اهداف التنمية المدونة في اجندة افريقيا 2063، حسبما افاد به السيد رزيق.

كما اوضح الوزير ان هذا اللقاء يندرج في اطار التعاون الافريقي الهادف الى اندماج اقتصاديات البلدان الافريقية في سياسة القيم الجهوية القارية و العالمية.