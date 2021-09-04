برالمبياد طوكيو-2020 : فضيتان جديدتان للجزائر

حصدت الجزائر اليوم السبت، ميداليتين فضيتين جديدتين خلال اليوم الثاني عشر لمنافسات الألعاب البارالمبية طوكيو-2020، في منافسات ألعاب القوى.

و كانت الميداليتان من نصيب عبد الكريم كرعي في سباق 1.500 م (ت 38) وكمال كارجينة في رمي الجلة (ت 33).

و قطع كرعي مسافة 1.500 م (ف 38) في ظرف 4د. 3 ثا 07، محطما بالمناسبة الرقم القياسي الإفريقي لهذا الاختصاص .

و عاد المركز الأول للكندي نات رايش (3 د 58 ثا 92) محصلا على الميدالية الذهبية، بينما جاء عداء زيلندا الجديدة كنزي ديون في الصف الثالث (4د 03 ثا 76) و أحرز الميدالية البرونزية.

و في رمي الجلة (ت 33)، احتل كمال كارجينة المركز الثاني برمية قدرها 34ر11، تاركا الميدالية الذهبية للمغربي زكريا درهم (37ر11 م) بفارق 3 سنتيمترات فقط ، فيما نال الميدالية البرونزية الكرواتي سرني دني.

بفضل هاتين الميداليتين الفضيتين الجديدتين، ارتفع رصيد المنتخب الجزائري إلى 12 ميدالية منها أربع ذهبيات و4 فضيات وأربع برونزيات و ذلك قبل يوم واحد عن إسدال الستار على الألعاب البارالمبية.