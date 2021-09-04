كورونا: 351 إصابة جديدة و 26 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة

سجلت 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 26 وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 285 مريضا للشفاء, حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم السبت، في بيان لها.

وأضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 197.659 حالة من بينها 351 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 134.675 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 5.399 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 44 مريضا في العناية المركزة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.