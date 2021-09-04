تــوزيــع أزيد من 100 ألف سكـــن على المـــواطنين في 53 ولاية منذ الـ 5 جويلية الفارط

أجمع المشاركون في الفضاء الذي نظمته الإذاعة الجزائرية هذا السبت، حول الاستثمارت العمومية في قطاع السكن على أن الجزائر بذلت مجهودات كبيرة لتوفير سكنات لائقة للمواطنين، والدليل على ذلك توزيع 100 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ في 5 جويلية المنصرم بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب والتي تعد أضخم عملية توزيع سكن عرفتها الجزائر.

وأوضح المدير العام للسكن بوزارة السكن و العمران و المدينة لومي إسماعيل، خلال الندوة التي احتضنتها إذاعة وهران الجهوية أن عمليات توزيع السكنات الأخيرة مست 53 ولاية من أصل 58 مندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية.

وشملت العملية مختلف الصيغ السكنية من بينها العمومي الايجاري ، حيث أكد لومي تسليم أكثر من 19 ألف وحدة سكنية، فيما تم توزيع 2757 وحدة في صيغة السكن التساهمي أو المدعم .

وقد حظيت صيغة عدل بحصة الأسد من خلال توزيع أزيد من 61 ألف وحدة سكنية عبر 28 ولاية، أما السكن الترقوي العمومي فشهد توزيع 2416 وحدة، والسكن الريفي 13 ألف و 870 وحدة سكن.

من جهته أكد المدير العام العام لوكالة عدل زيتوني فيصل أنه ولأول مرة يوزع هذا العدد من السكنات رغم الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على البلاد.

وكانت عمليات توزيع السكنات، قد شكلت نقلة فارقة في حياة آلاف العائلات المستفيدة، التي تحسنت أوضاعها، وانتقلت إلى إطار معيشي لائق، تتوفر فيه شروط الحياة الكريمة، ومختلف الخدمات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية