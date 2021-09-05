السماح للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلك دون أي رخصة

05/09/2021 - 11:03

دعت وزارة التجارة و ترقية الصادرات في بيان  لها جميع الفلاحين لبيع مختلف منتجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني ابتداء من اليوم الاحد وذلك في اطار مكافحة  كل أشكال المضاربة.

وجاء في البيان ذاته : "في اطار المجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة وترقية  الصادرات لتنظيم الاسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل اشكال المضاربة،  تعلن الوزارة انه تقرر السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة  والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون اي رخصة او تصريح  مسبق او وسيط وذلك ابتداء من يوم الاحد 5 سبتمبر 2021".          

وسوم:

اقتصاد

طالع ايضاً

تجديد جميع الرخص المسبقة لاستيراد مواد التجميل والتنظيف البدني و المواد السامة
ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي بـ 105 و109% خلال السداسي الـ1 من 2021
وزارة التجارة تنفي وجود ندرة في مادة الفرينة
إرتفاع صادرات الجزائر غير النفطية بـ 95.55 بالمائة خلال السداسي الأول 2021