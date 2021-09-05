السماح للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلك دون أي رخصة

دعت وزارة التجارة و ترقية الصادرات في بيان لها جميع الفلاحين لبيع مختلف منتجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني ابتداء من اليوم الاحد وذلك في اطار مكافحة كل أشكال المضاربة.

وجاء في البيان ذاته : "في اطار المجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة وترقية الصادرات لتنظيم الاسواق وضبطها ومواصلة عمليات مكافحة كل اشكال المضاربة، تعلن الوزارة انه تقرر السماح للفلاحين ببيع مختلف منتوجاتهم بأسواق الجملة والتجزئة مباشرة للمستهلك عبر كامل التراب الوطني دون اي رخصة او تصريح مسبق او وسيط وذلك ابتداء من يوم الاحد 5 سبتمبر 2021".