برالمبياد طوكيو 2020: الجزائري نصر الدين كرفاس يحتل المركز 11 في سباق المراطوان

احتل العداء الجزائري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، نصر الدين كرفاس المرتبة الحادية عشر في سباق مراطوان الألعاب البرالمبية التي ستختتم سهرة هذا الأحد بحفل الختام بعد 13 يوما من المنافسات التي سمحت بتحطيم أزيد من خمسين رقما عالميا جديدا والعديد من الأرقام القارية.

وقطع كرفاس (44 سنة) مسافة السباق (195ر42 كلم) المخصص لفئة ناقص البصر (ت12) في وقت قدره 2سا و41 دقيقة و02 ثانية (وهي احسن نتيجة له للموسم)، بينما احتفظ البطل البرالمبي المغربي الأمين شنتوف بلقبه حيث فاز بالمرتبة الأولى في 2 سا و 21 دقيقة و 43ثا أمام الاسترالي جاريد كليفورد (صاحب الرقم العالمي الحالي 2سا و19ثا و08ثا) والذي قطع المراطون في 2 سا و26 دقيقة و09 ثا واليابان تاداشي هوريكوشي (2 ثا و28 دقيقة و01ثا).

للإشارة أن منافسات اليوم الأخير لموعد طوكيو خصص لسباقات المراطون لخمسة أصناف من الرياضيين: ذكور وإناث على الكراسي (ت54) وذكور وإناث لناقصي البصر (ت12) وذكور مبتوري الذراع (ت46) ذكور.

وقد أنهت الدول المغاربية الألعاب البرلمبية ضمن أحسن ثلاثين دولة في الترتيب النهائي لجدول الميداليات. فجاءت تونس في الصف (28) برصيد 11 ميدالية (4 ذهب و 5 فضة و برونزيتين) متبوعة بالجزائر بمجموع 12 ميدالية (4 ذهب و4 فضة و4 برونز) والمغرب ب4 ذهب و 4 فضة و 3 برونز.