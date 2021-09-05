سوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في الألعاب البارالمبية : إنهاء مهام الأمين العام والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة

أنهى الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مهام كل من الأمين العام والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، "عقب الإهمال المسجل في أداء المهام والتقصير الذي ترتب عنه سوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في الألعاب البارالمبية " بطوكيو باليابان، حسبما أفاد به هذا الأحد بيان مصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان "عقب الإهمال المسجل في أداء المهام وغياب روح المسؤولية والتقصير الذي ترتب عنه سوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في الألعاب البارالمبية، وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنهى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم، مهام كل من الأمين العام والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى متابعة التحقيق لمحاسبة أي مسؤول تثبت مسؤوليته في هذه الحادثة".