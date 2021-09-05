﻿الصومال : حركة "الشباب" الإرهابية تهاجم القصر الرئاسي

نفذت حركة "الشباب" الإرهابية هجوما بقذائف الهاون، لاستهداف القصر الرئاسي بمدينة جوهر في ولاية هيرشبيلي الصومالية.

وذكرت مصادر إعلامية أن قذائف أطلقتها الحركة سقطت قرب مقار رسمية، من بينها القصر الرئاسي بولاية هيرشبيلى، ومدرسة حكومية، إضافة إلى مركز للهلال الأحمر.

من جانبها نفذت قوات الأمن عمليات أمنية لتعقب المسؤولين عن إطلاق هذه القذائف، ولم تعلن عن نتائجها بعد.

ويعد هذا الهجوم ، الثاني من نوعه خلال يومين لحركة الشباب الإرهابية بعد ذلك الذي نفذته يوم أمس السبت ، بقنبلة يدوية، استهدف منزلا يجتمع فيه نواب من برلمان هيرشبيلى ، أسفر عن إصابة ثلاثة منهم.