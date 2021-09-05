سوناطراك و"اكينور" النرويجية تعتزمان تمديد شراكتهما في عين صالح وعين أميناس إلى ما بعد 2027

تعتزم كل من شركة سوناطراك وشركة "اكينور" النرويجية تمديد علاقات الشراكة القائمة بينهما إلى ما بعد تاريخ انتهاء العقود التي تجمع بينهما في عام 2027، لا سيما بولايتي عين صالح وعين أميناس، حسبما جاء هذا الأحد في بيان لسوناطراك.

وحسب البيان، فقد استقبل الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار هذا الأحد بالجزائر العاصمة، الرئيس التنفيذي لشركة "اكينور" النرويجية ،أندرس أوبيدال، الذي يقوم بأول زيارة له إلى الخارج منذ تعيينه، حيث ناقش معه علاقات الشراكة وآفاق التعاون.

وأوضح نفس المصدر ان "الطرفين ناقشا خلال هذا الاجتماع علاقات الشراكة القائمة بين الشركتين لا سيما في عين صالح وعين أميناس، والتي يعتزم تمديدها إلى ما بعد تاريخ انتهاء العقود الحالية في عام 2027".

كما قام الطرفان -يضيف البيان- ببحث سبل وآفاق التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، وتطوير الهيدروجين الأزرق وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة الكربونية.

ويعود تاريخ تواجد اكينور بالجزائر إلى سنة 2004، وهي شريك مع سوناطراك وشركة بريتيش بتروليوم في حقول غازية في مرحلة الاستغلال بكل من عين صالح وعين أميناس، وهي كذلك شريك لسوناطراك في موقع الاستكشاف بتيميسيت.