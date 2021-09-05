مصالح الصحة العسكرية تسخر إمكانيات مادية وبشرية هامة للتلقيح ضد كوفيد 19

تسهم المؤسسات الصحية التابعة للجيش الوطني الشعبي بإسهاب في عملية التلقيح ضد وباء كورونا من خلال توفير كل الظروف والإمكانات المادية والبشرية لعملية التلقيح واستشفاء المصابين بكوفيد 19.

وفي السياق أكد العقيد الطبيب بن وارث عز الدين رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عين النعجة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن مصالح الصحة العسكرية تبذل مجهودات جبارة للحفاظ على صحة المواطن حيث تم تجنيد جميع المستشفيات العسكرية لمجابهة الوباء عبر جميع النواحي العسكرية لاستشفاء المرضى والقيام بكل عمليات التشخيص عن بعد.

وأشار العقيد الطبيب إلى أنه تم تلقيح جميع أفراد الصحة العسكرية لكونهم في الواجهة مبرزا أن دور المصالح الصحية العسكرية تعدى إلى مساندة الصحة المدنية واتضح ذلك جليا في تسخير مستشفى كامل بسعة 120 سرير والكائن مقره ببن عكنون كما تم تخصيص جناح خاص بالمواطنين لتمكينهم من عملية التلقيح ضد كوفيد 19.

و تجلى الدور البارز للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي منذ ظهور الجائحة في الجسور الجوية لاقتناء مختلف المعدات الطبية والتقنية وكذا مختلف أنواع اللقاح وبكميات كبيرة مثلما أوضحه المتحدث ذاته.

المصدر:الإذاعة الجزائرية