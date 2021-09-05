إنهاء مهام 9 رؤساء دوائر وتحويل 73 آخرين وترقية 43 إطارًا بموجب حركة جديدة

جرى إنهاء مهام 9 رؤساء دوائر وتحويل 73 آخرين وترقية 43 إطارًا، هذا الأحد، بموجب حركة جزئية جديدة شملت سلك رؤساء الدوائر.

جاء في بيان لمصالح الداخلية: "بعد موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أجرى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021، حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر، تم على إثرها: إنهاء مهام تسع (09) رؤساء دوائر، تحويل ثلاث وسبعون (73) رئيس دائرة، ترقية ثلاث وأربعون (43) إطارا بصفة رئيس دائرة".