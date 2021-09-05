إنهاء مهام 9 رؤساء دوائر وتحويل 73 آخرين وترقية 43 إطارًا بموجب حركة جديدة

05/09/2021 - 19:56

جرى إنهاء مهام 9 رؤساء دوائر وتحويل 73 آخرين وترقية 43 إطارًا، هذا الأحد، بموجب حركة جزئية جديدة شملت سلك رؤساء الدوائر.

جاء في بيان لمصالح الداخلية: "بعد موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أجرى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد 27 محرم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر 2021، حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر، تم على إثرها: إنهاء مهام تسع (09) رؤساء دوائر، تحويل ثلاث وسبعون (73) رئيس دائرة، ترقية ثلاث وأربعون (43) إطارا بصفة رئيس دائرة".

وسوم:

الجزائر, سياسة

طالع ايضاً

وزير الداخلية يشرف على تنصيب فريد زين الدين بن الشيخ مديرا عاما جديدا للأمن الوطني
وزارة الداخلية تضع موقعا الكترونيا خاصا لممارسة العمل الجمعوي
الداخلية تعد مخططا لإجلاء 2278 رعية جزائري عالقين بمطارات في الخارج