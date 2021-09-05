لعمامرة يبحث 4 مسائل راهنة مع الرئيس النيجري محمد بازوم

بحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مساء هذا الأحد، 4 مسائل راهنة مع الرئيس النيجيري محمد بازوم.

في مستهلّ زيارته إلى جمهورية النيجر بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سلّم لعمامرة للرئيس بازوم رسالة صداقة وتقدير من قبل أخيه الرئيس تبون تؤكد من جديد الطبيعة الاستراتيجية والمميزة للعلاقات الثنائية واستعداد البلدين لتظافر جهودهما على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف لرفع التحديات المشتركة التي تواجهها القارة عموما والمنطقة الساحلية الصحراوية خصوصًا.

وكان اللقاء فرصة للتبادل المثمر حول الوضع السائد في شريط الساحل الصحراوي المتميز بتصاعد التهديد الارهابي والطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز الاجابات التي جاءت على الصعيدين الاقليمي والافريقي، كما تطرق الطرفان إلى الأزمات السائدة في ليبيا ومالي ومسائل الساعة حول أجندة الاتحاد الافريقي.

وتميّزت المبادلات بتوافق واسع لوجهات النظر وبإرادة مشتركة للعمل على تعزيز تقليد التشاور والتنسيق حول كل المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة العلاقات التاريخية للصداقة والتعاون والتضامن وحسن الجوار التي تربط بين البلدين مع تجديد التأكيد على التزامهما وعزمهما على مواصلة الجهود قصد ترقية التعاون الثنائي استكمالاً لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس بازوم إلى الجزائر.