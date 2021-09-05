سبقاق ينهي مهام مديري ترقية الرياضة ومتابعة المؤسسات والحياة الجمعوية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مساء هذا الأحد، عن قيام الوزير عبد الرزاق سبقاق بإنهاء مهام كل من مدير ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة، ومدير متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة بالوزارة.

أتت الخطوة ساعات بعد إنهاء الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، مهام كل من الأمين العام والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، عقب "الإهمال المسجل في أداء المهام والتقصير الذي ترتب عنه سوء استقبال رياضيين بعد مشاركتهم في الألعاب البارالمبية 2020 بطوكيو باليابان".