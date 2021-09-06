كورونا: 309 إصابة جديدة، 274 حالة شفاء و25 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

سجلت 309 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و25 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 274 مريضا للشفاء، حسبما أفادت به وزارة الصحة هذا الاثنين في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 198.313 حالة من بينها 309 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 135.232 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 445 5 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 36 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و16 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 13 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.