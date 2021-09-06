توقيف 27 شخصا ينشطون ضمن منظمة "الماك" الإرهابية بخراطة وبني ورتيلان

تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، من توقيف 27 شخصا بمدينتي خراطة (بجاية) وبني ورتيلان (سطيف) يشتبه في انتمائهم إلى منظمة "الماك" الإرهابية وذلك لمحاولتهم "زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين بأمر من جهات في الخارج"، حسبما أفاد به هذا الاثنين بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح البيان أن مصالح الأمن الوطني عالجت قضية تتعلق ب"المساس بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام والتحريض على التجمهر"، مع توقيف 27 شخصا مشتبه فيهم ينتمون إلى المنظمة الإرهابية "الماك" بمدينتي خراطة وبني ورتيلان "في محاولة منهم لزرع الفتنة والرعب وسط المواطنين ومحاولة إعادة تفعيل نشاط الخلايا النائمة لهذه المنظمة الإرهابية، بأمر من جهات في الخارج".

وأوضح ذات المصدر أن أفراد المجموعة الإجرامية "لجأوا إلى الاعتداء والسطو على محلات المواطنينن، حيث تم توقيف 25 شخصا على مستوى مدينة خراطة وشخصين (02) ببني ورتيلان".

وأضاف البيان أن "تدخل قوات الشرطة لإعادة حفظ النظام وحماية المواطنين والممتلكات أسفر عن توقيف المشتبه فيهم مع تسجيل إصابات في صفوف بعض أفراد الأمن الوطني جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمواد الصلبة والحادة".

وأفضى تفتيش مساكن المشتبه فيهم بأمر من النيابة المختصة إقليميا إلى العثور على "لواحق لألبسة عسكرية، معدات الإعلام الآلي بجميع لواحقها، جهاز كشف عن المعادن، أسلحة بيضاء، أختام مزورة تحمل وسم "انتخب" و "انتخب بالوكالة" ونسخة طبق الأصل مصادق عليها، سجلات إدارية، رايات للمنظمة الإرهابية (الماك) وهواتف نقالة"