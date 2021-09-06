شرفي: 1366 قائمة حزبية و13 مستقلة سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات للمحليات القادمة

بلغ عدد القوائم التي سحبت لحد الآن استمارات اكتتاب التوقيعات للترشح تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم الـ27 نوفمبر القادم، 1366 قائمة حزبية و13 قائمة مستقلة، حسبما كشف عنه هذا الاثنين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وقال شرفي في ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة (الجزائر العاصمة) عقب اجتماع عقده مع منسقي المندوبيات الولائية للسلطة عبر تقتية التحاضر عن بعد، إن التحضيرات للانتخابات المحلية تعرف "حركية كبيرة"، لاسيما ما تعلق بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات للمترشحين التي بلغت لحد الآن 1327 قائمة حزبية و8 مستقلة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و39 قائمة حزبية و5 قوائم حرة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، مبرزا أن الاستثمارات متوفرة على مستوى كافة مندوبيات السلطة المنتشرة عبر التراب الوطني.

ولدى تطرقه الى عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت أمس الاحد، أوضح شرفي ان "النتائج الأولية تشير الى تسجيل 25.813 ناخب جديد وشطب قرابة 42.000 بسبب الوفاة أو تغيير مكان الاقامة".

وأكد في ذات السياق أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعمل على "توفير جميع الوسائل لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع وتمكين المواطن من ممارسة حقه بكل سيادة وحرية"، داعيا كافة الفاعلين في العملية الانتخابية الى توعية المواطنين بأهمية الادلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع من أجل "استكمال البناء المؤسساتي".

وأضاف شرفي أنه "سيتم لأول مرة، خلال الحملة الانتخابية، تسجيل مداخلات المترشحين في الاذاعة والتلفزيون على مستوى الولايات التي ينتمون إليها، وهذا لتفادي عناء التنقل الى الجزائر العاصمة".